19.04.2019 12:18

Воришке, за месяц обокравшему шесть авто, вынесен приговор

Преступник предпочитал красть на площадке перед местным супермаркетом и обчищать советскую автоклассику.



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Харьковский районный суд вынес приговор мужчине, ограбившему шесть машин. Работал он по вечерам, за одним исключением.

21 мая 2014 около 20:00, обвиняемый совершил перую кражу - разбив переднее боковое стекло слева в автомобиле ВАЗ -2105, который был припаркован вблизи супермаркета «АТБ» в Песочине (улица Полтавское шоссе, 149/2). Его добычей стала барсетка, лежавшие в ней предметы, и деньги на сумму в 808 гривен,

Этих стредств хватило воришке чуть больше чем на неделю и 2 июня он вновь вышел на охоту, на этот раз вблизи супермаркета «Еда», таким же способом добыв из ЗАЗ - 1102, барсетку и предметы на 821 гривну. Через два дня, ограбив авто на улице Ломоносова, 31 (ВАЗ -2101) ему достались 476 гривен.

Еще три кражи преступник уже "не изменял" своему месту преступления - площадке перед АТБ, обокрав 10 июня ВАЗ-2105 на 500 гривен, 12 июня Фольксваген-Транспортер на сумму 727 гривен, а 17 июня, рано утром (около 6:15), Митцубиси-Ланцер на 283 гривны.

На суде обвиняемый признал себя виновным в совершении преступлений.

Суд приговорил воришку к двум годам условно.