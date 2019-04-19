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19.04.2019  12:18   

Воришке, за месяц обокравшему шесть авто, вынесен приговор

Преступник предпочитал красть на площадке перед местным супермаркетом и обчищать советскую автоклассику.


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Харьковский районный суд вынес приговор мужчине, ограбившему шесть машин. Работал он по вечерам, за одним исключением.
 
21 мая 2014 около 20:00, обвиняемый совершил перую кражу - разбив переднее боковое стекло слева в автомобиле ВАЗ -2105, который был припаркован вблизи супермаркета «АТБ» в Песочине (улица Полтавское шоссе, 149/2). Его добычей стала барсетка, лежавшие в ней предметы, и деньги на сумму в 808 гривен,
 
Этих стредств хватило воришке чуть больше чем на неделю и 2 июня он вновь вышел на охоту, на этот раз вблизи супермаркета «Еда», таким же способом добыв из ЗАЗ - 1102, барсетку и предметы на 821 гривну. Через два дня, ограбив авто на улице Ломоносова, 31 (ВАЗ -2101) ему достались 476 гривен.
 
Еще три кражи преступник уже "не изменял" своему месту преступления - площадке перед АТБ, обокрав 10 июня ВАЗ-2105 на 500 гривен, 12 июня Фольксваген-Транспортер на сумму 727 гривен, а 17 июня, рано утром (около 6:15), Митцубиси-Ланцер на 283 гривны.
 
На суде обвиняемый признал себя виновным в совершении преступлений.
 
Суд приговорил воришку к двум годам условно. 
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  вор, обокрал шесть авто, харьков, песочин
 
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