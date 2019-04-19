Во дворе жилого дома в центре Харькова выгорел новенький «немец»

Спасатели Шевченковского района Харькова ликвидировали ночной пожар в легковом авто.
19 апреля в 2:47 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле «Volkswagen Rabbit», припаркованном во дворе жилой двухэтажки на ул. Академика Вавилова, 10 в Харькове.
К месту происшествия немедленно прибыли спасатели 1-й Государственной пожарно-спасательной части. На тот момент горели моторный отсек и частично салон легковушки. Общая площадь пожара составила 1,5 кв.м. Ее локализовали уже в 03:15 и ликвидировали в 03:34.
Причина возникновения пожара выясняется.
Все новое и неизведанное будет особенно привлекательным. Приветствуются поездки, командировки, прогулки и любые виды активного отдыха (вплоть до экстремальных).
Переменная облачность, без осадков. Ночью сильные заморозки в воздухе 0-2°мороза, днем до 10° тепла.
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.
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