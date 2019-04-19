19.04.2019 10:10

Во дворе жилого дома в центре Харькова выгорел новенький «немец»

Спасатели Шевченковского района Харькова ликвидировали ночной пожар в легковом авто.



://kh.dsns.gov.ua

19 апреля в 2:47 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле «Volkswagen Rabbit», припаркованном во дворе жилой двухэтажки на ул. Академика Вавилова, 10 в Харькове.

К месту происшествия немедленно прибыли спасатели 1-й Государственной пожарно-спасательной части. На тот момент горели моторный отсек и частично салон легковушки. Общая площадь пожара составила 1,5 кв.м. Ее локализовали уже в 03:15 и ликвидировали в 03:34.

Причина возникновения пожара выясняется.