Пока мужчина возился в огороде, у него застрелили собаку

Убийство животного произошло 17 апреля во поселке Савинцы Балаклейского района.
В Балаклейский отдела полиции обратился 44-летний мужчина с сообщением об убийстве собаки. По мнению заявителя, его домашнего любимца застрелил односельчанин.
Пес, как обычно, бегал возле двора. Семья тем временем находилась на огороде. О гибели домашнего любимца семья узнала от соседей. Мужчина сразу же побежал на помощь, но собака была уже мертва.
В настоящее время работники Балаклейского отдела полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашиваются возможные свидетели. подозрение никому пока не предъявлено.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.
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Переменная облачность, без осадков. Ночью сильные заморозки в воздухе 0-2°мороза, днем до 10° тепла.
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.
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