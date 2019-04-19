Главная Новости Криминал и происшествия Пока мужчина возился в огороде, у него застрелили собаку
19.04.2019  10:31   

Пока мужчина возился в огороде, у него застрелили собаку

Убийство животного произошло 17 апреля во поселке Савинцы Балаклейского района.


// Facebook

В Балаклейский отдела полиции обратился 44-летний мужчина с сообщением об убийстве собаки. По мнению заявителя, его домашнего любимца застрелил односельчанин.

Пес, как обычно, бегал возле двора. Семья тем временем находилась на огороде. О гибели домашнего любимца семья узнала от соседей. Мужчина сразу же побежал на помощь, но собака была уже мертва.

В настоящее время работники Балаклейского отдела полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашиваются возможные свидетели. подозрение никому пока не предъявлено.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  собака, полиция, харьков
 
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