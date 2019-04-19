19.04.2019 10:58

«Добрые» соседи разобрали трактор во дворе

Полицейские задержали двух парней за совершение кражи изделий из металла



// Нацполиция

16 и 22-летние жители селения Григорьевка Барвенковского района похитили со двора односельчанина металлические запчасти для тракторов.



Разоблачили злоумышленников участковые офицеры Барвенковского отделение полиции. Похищенное ребята сразу сдали в пункт приема металлолома. Полученные деньги поделили между собой и потратили на собственные нужды.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы.