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19.04.2019  10:58   

«Добрые» соседи разобрали трактор во дворе

Полицейские задержали двух парней за совершение кражи изделий из металла


// Нацполиция

16 и 22-летние жители селения Григорьевка Барвенковского района похитили со двора односельчанина металлические запчасти для тракторов.

Разоблачили злоумышленников участковые офицеры Барвенковского отделение полиции. Похищенное ребята сразу сдали в пункт приема металлолома. Полученные деньги поделили между собой и потратили на собственные нужды.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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