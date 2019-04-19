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19.04.2019  11:45   

Обувь заключенного «ароматизировали» наркотой

В Харьковском СИЗО предупреждена очередная попытка наладить наркотрафик.


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17 апреля 2019, благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор», было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

Так, при уходе содержимого посылки, поступившей заключенному Б. от гражданина К., под стелькой ботинок белого цвета было обнаружено бумажный сверток с веществом зеленого цвета растительного происхождения, внешне похожей на наркотическое средство.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции области для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  наркотики, сизо, харьков, стелька, сотрудники
 
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