Обувь заключенного «ароматизировали» наркотой

В Харьковском СИЗО предупреждена очередная попытка наладить наркотрафик.
17 апреля 2019, благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор», было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.
Так, при уходе содержимого посылки, поступившей заключенному Б. от гражданина К., под стелькой ботинок белого цвета было обнаружено бумажный сверток с веществом зеленого цвета растительного происхождения, внешне похожей на наркотическое средство.
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции области для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.
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Переменная облачность, без осадков. Ночью сильные заморозки в воздухе 0-2°мороза, днем до 10° тепла.
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.
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