В центре Харькова ДТП: Mercedes столкнулся с Lanos-евробляхером (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Классическую ситуацию из пост-советского юмора водители разыграли на перекрестке
В Youtube появилось видео ДТП на Сумской.
Как передают СМИ, авария с участием «Daewoo Lanos» на польской регистрации и микроавтобуса «Mercedes vito» произошла на перекрестке улицы Сумской и Динамовской сегодня, 19 апреля, около 12:10.
По предварительной информации, оба автомобиля двигались с второстепенных дорог - с улицы Олеся Гончара («Daewoo Lanos») и улицы Динамовской ( «Mercedes vito»). Удар пришелся в пассажирскую дверь легковушки.
В результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
ДТП произошло в центре перекрестка, поэтому в определенной степени затруднено движение для троллейбусов и автобусов, впрочем значительного затора не образуется. Водители ожидают прибытия патрульных.
Все новое и неизведанное будет особенно привлекательным. Приветствуются поездки, командировки, прогулки и любые виды активного отдыха (вплоть до экстремальных).
Переменная облачность, без осадков. Ночью сильные заморозки в воздухе 0-2°мороза, днем до 10° тепла.
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.
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