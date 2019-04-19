Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова ДТП: Mercedes столкнулся с Lanos-евробляхером (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
19.04.2019  13:49   

В центре Харькова ДТП: Mercedes столкнулся с Lanos-евробляхером (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Классическую ситуацию из пост-советского юмора водители разыграли на перекрестке


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В Youtube появилось видео ДТП на Сумской.

Как передают СМИ, авария с участием  «Daewoo Lanos» на польской регистрации и микроавтобуса «Mercedes vito» произошла на перекрестке улицы Сумской и Динамовской сегодня, 19 апреля, около 12:10.

По предварительной информации, оба автомобиля двигались с второстепенных дорог - с улицы Олеся Гончара («Daewoo Lanos») и улицы Динамовской ( «Mercedes vito»). Удар пришелся в пассажирскую дверь легковушки.

В результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

ДТП произошло в центре перекрестка, поэтому в определенной степени затруднено движение для троллейбусов и автобусов, впрочем значительного затора не образуется. Водители ожидают прибытия патрульных. 

Тэги:  дтп, полиция, харьков, протокол, перекресток
 
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