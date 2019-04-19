19.04.2019 14:20

Выпивший хулиган с пистолетом, выращивавший коноплю, подрался с копом

Дебошира приговорили к трем годам тюрьмы.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Харьковского районного суда области 25-летний местный житель признан виновным в сопротивлении и нанесении легких телесных повреждений милиционеру и незаконном выращивании конопли (ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345, ч. 1 ст. 310 УК Украины).

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, учитывая неотбытое наказание за другое уголовное преступление, злоумышленнику по совокупности преступлений присудили 3 года лишения свободы.

Происшествие случилось в декабре 2017 года в одном из сел Змиевского района. Осужденный выпивал вместе с друзьями на летней площадке возле магазина. Навеселе у мужчины возник конфликт с покупателем, который пришел в магазин. Нетрезвый преступник угрожал оппоненту пистолетом для спортивной сртильбы, а когда потерпевший пытался уйти, догнал его и несколько раз ударил.

На место происшествия вызвали полицию. Участковый офицер догнал хулигана на соседней с магазином улице. Злоумышленник вел себя агрессивно и оказывал сопротивление полицейскому. Он угрожал милиционеру расправой, а затем набросился на него с кулаками. Преступник бил участкового руками и ногами по голове, причинив легкие телесные повреждения.

Во время досудебного следствия выяснилось также, что преступник устроил на собственном дворе в пос. Хорошево конопляную «плантацию». У мужчины изъяли 26 кустов наркосодержащих растений.

Справка:

За хулиганство в магазине (ч. 4 ст. 296 УК Украины) мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы.