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19.04.2019  14:20   

Выпивший хулиган с пистолетом, выращивавший коноплю, подрался с копом

Дебошира приговорили к трем годам тюрьмы.


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Как сообщает Прокуратура, приговором Харьковского районного суда области 25-летний местный житель признан виновным в сопротивлении и нанесении легких телесных повреждений милиционеру и незаконном выращивании конопли (ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345, ч. 1 ст. 310 УК Украины).
 
Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, учитывая неотбытое наказание за другое уголовное преступление, злоумышленнику по совокупности преступлений присудили 3 года лишения свободы.
 
Происшествие случилось в декабре 2017 года в одном из сел Змиевского района. Осужденный выпивал вместе с друзьями на летней площадке возле магазина. Навеселе у мужчины возник конфликт с покупателем, который пришел в магазин. Нетрезвый преступник угрожал оппоненту пистолетом для спортивной сртильбы, а когда потерпевший пытался уйти, догнал его и несколько раз ударил.
 
На место происшествия вызвали полицию. Участковый офицер догнал хулигана на соседней с магазином улице. Злоумышленник вел себя агрессивно и оказывал сопротивление полицейскому. Он угрожал милиционеру расправой, а затем набросился на него с кулаками. Преступник бил участкового руками и ногами по голове, причинив легкие телесные повреждения.
 
Во время досудебного следствия выяснилось также, что преступник устроил на собственном дворе в пос. Хорошево конопляную «плантацию». У мужчины изъяли 26 кустов наркосодержащих растений.
 
Справка:
 
За хулиганство в магазине (ч. 4 ст. 296 УК Украины) мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы. 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  хулиганство, приговор, харьков
 
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