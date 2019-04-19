Прокуроры изменили порядок исследования доказательств против харьковского «топ-коррупционера»

По делу о злоупотреблениях замдиректором «Завода «Электротяжмаш» суд изменил порядок исследования доказательств.
Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба САП, передает УНН .
«18 апреля в Орджоникидзевском районном суде города Харькова с участием прокурора САП состоялось очередное судебное заседание в уголовном производстве в отношении бывшего заместителя директора Государственного предприятия «Завод «Электротяжмаш», злоупотребления которого нанесли предприятию 37 млн гривен убытков. По ходатайству стороны защиты изменен порядок исследования доказательств. При этом удовлетворено ходатайство прокуроров о приводе в суд двух свидетелей», - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что выполнение постановления о приводе поручено НАБ Украины.
Следующее судебное заседание назначено на 10:00 31.05.2019 года.
Ранее УНН сообщал, что суд продолжает допрос свидетелей по делу о замдиректора «Завод «Электротяжмаш».
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