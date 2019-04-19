19.04.2019 15:49

Кровавая расправа: мужчина с особой жестокостью убил должника и его жену (ВИДЕО)

Прокуратура в апелляции отстояла пожизненное лишение свободы для харьковчанина, который совершил двойное убийство чтобы вернуть долг.



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Прокуратура области отстояла в Харьковском апелляционном суде наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества для 32-летнего харьковчанина, который признан виновным в совершении разбоя, двойного убийства из корыстных побуждений и покушении на умышленное убийство (ч. 4 ст. 187, п . п. 1, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Игорь Чуб, апелляционный суд отказал осужденному в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

Напомним , 2 августа 2016 около 8:00 утра злоумышленник перелез через забор домовладения своих знакомых и, дождавшись пока хозяин выйдет из дома, напал на него с ножом.

На крики мужчины о помощи, из дома выбежали жена и сестра хозяина. Женщины пытались оттолкнуть нападавшего от мужа. Однако им это не удалось. Тогда жена побежала в дом, чтобы взять оружие. Между тем злоумышленник распылил в лицо сестре потерпевшего газ из баллончика и ударил ножом в грудную клетку. К вора подошел хозяин, который успел прийти в себя. Между мужчинами завязалась драка. Нападающий продолжал избивать мужчину ножом, пока тот не перестал подавать признаки жизни. На крыльцо вышла жена хозяина с травматическим пистолетом, из которого она пыталась выстрелить в нападающего. Последний подошел к женщине, выбил из его рук пистолет и несколько раз ударил ее ножом, потом поднял с земли кирпич и добил женщину.

После убийства злоумышленник проник в дом, однако не смог там найти ничего ценного. Он вернулся во двор и снял с убитых золотые украшения на общую сумму более 40 тыс. Грн. Затем скрылся.

Пока вор расправлялся с супругами, сестра сбежала в дом и спряталась в ванной комнате. Именно она и вызвала правоохранителей, когда убийца покинул домохозяйство.

Хозяин (1958 г.р.) получил 17 ножевых ранений, его жена (1971 г.р.) - 6. Родственницу пострадавших (1954 г.р.) с ножевыми ранениями в грудную клетку госпитализировали в больницу.

Как выяснилось в ходе следствия, отец осужденного занял пострадавшему около 4 тыс. Долларов США. Вскоре кредитор умер. Должник не хотел отдавать одолженное и "кормил" сына кредитора обещаниями. Тогда сын решил поступить разбойное нападение на должника и таким образом забрать долг.

Задержали злоумышленника "по горячим следам".