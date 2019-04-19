19.04.2019 16:49

Копы поймали шайку наркозакладчиков (ФОТО)

Разоблачили группу дилеров, которые торговали метадоном на территории города и области.



//khar.gp.gov.ua

Харьковская местная прокуратура №5 совместно с сотрудниками Управления противодействия наркопреступности и Основянского отделения полиции разоблачили и задержали группу наркозакладникив, которые реализовывали метадон на территории города Харькова и области.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Калюга, досудебное расследование проводится по факту незаконного хранения и сбыта наркотиков, совершенных повторно по предварительному сговору группой лиц в крупном размере (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

В настоящее время установлено шесть граждан Украины в возрасте от 22 до 45 лет. Четверо из них - жители г.. Барвенково Харьковской области, двое - Харьков.

По данным следствия, наркодельцы принимали заказы от покупателей на мобильный телефон. Клиентов искали с помощью «сарафанного радио». За одну дозу брали 500 грн.

При задержании у злоумышленников изъято 100 так называемых «чеков» с метадоном весом 0,25 г каждый. Кроме того, предварительно следственным путем установлен ряд эпизодов массового сбыта метадона общим количеством 250 «чеков».

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас прокуратура направила в Червонозаводский районный суд г.Харькова ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.