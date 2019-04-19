19.04.2019 19:59

Рабочий без спецодежды чудом не погиб: вынесен приговор руководителю предприятия

Подчиненный пострадал во время работы по копанию траншеи.

Орджоникидзевский районный суд Харькова вынес приговор руководителю компании "Энергострой-1".

С сентября 2017 года фирма выступала в качестве подрядчика при монтаже внешнего электрообеспечения в Индустриальном районе. При этом глава компании допустил к работам мужчину без официального оформления и спецодежды. 19 июня 2018 года во время копания траншеи на улице Луи Пастера сотрудник повредил силовой кабель, в результате чего получил ожоги 90% тела.

Во время разбирательства обвиняемый полностью признал вину и с согласия потерпевшего заключил сделку с прокуратурой. За нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью харьковчанина приговорили к году лишения свободы с заменой реального наказания на аналогичный испытательный срок. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.