В Харькове очередное тройное ДТП

Audi и Skoda Oktavia столкнулись 20 августа в 4:00 на пр. Московском, 151.
Об этом сообщили в патрульной полиции Харькова. В рeзультате ДТП поврежден припаркованный автомобиль Kia. Медики отвезли в больницу водителя Audi.
Многое будет получаться легче обычного, как бы само собой. Если к тому же мобилизовать свои силы – сможете решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Выходные будут прохладными, ночные заморозки продолжатся.
Ежегодно в третью субботу апреля, начиная с 1999 года, в Украине отмечается День окружающей среды (День довкілля).
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