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20.04.2019  10:10   

В Харькове очередное тройное ДТП

Audi и Skoda Oktavia столкнулись 20 августа в 4:00 на пр. Московском, 151.


://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщили в патрульной полиции Харькова. В  рeзультате ДТП поврежден припаркованный автомобиль Kia. Медики отвезли в больницу водителя Audi.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  авария, тройное, харьков, полиция, протокол
 
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