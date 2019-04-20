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20.04.2019  11:50   

На Новых домах - нападение собаки (видео)

На Новых Домах крупная собака напала на маленькую дворняжку, которую выгуливал дедушка.


// facebook

По словам очевидцев, инцидент случился сегодня утром, 20 апреля.  Хозяйка заявила, что ее собака никого не кусала.

 

Источник:   Социальные сети
 Тэги:  собака, нападение, новые дома, харьков, ребенок
 
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