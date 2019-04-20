На Новых домах - нападение собаки (видео)

На Новых Домах крупная собака напала на маленькую дворняжку, которую выгуливал дедушка.
По словам очевидцев, инцидент случился сегодня утром, 20 апреля. Хозяйка заявила, что ее собака никого не кусала.
Многое будет получаться легче обычного, как бы само собой. Если к тому же мобилизовать свои силы – сможете решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Выходные будут прохладными, ночные заморозки продолжатся.
Ежегодно в третью субботу апреля, начиная с 1999 года, в Украине отмечается День окружающей среды (День довкілля).
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