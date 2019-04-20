Главная Новости Криминал и происшествия В пригороде Харькова домашний пес нашел фрагмент человеческого тела
20.04.2019  10:36   

В пригороде Харькова домашний пес нашел фрагмент человеческого тела

В пгт Солоницевка Харьковской области собака нашла человеческий череп.


://hk.npu.gov.ua

Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Так, в полицию обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ее собака принесла во двор человеческий череп.

Полиция выехала к заявительнице и действительно обнаружила там череп человека с остатками мягких тканей.

Сейчас фрагмент тела направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Начато досудебное расследование по ст.115 УК Украины - умышленное убийство. Устанавливаются обстоятельства обнаружения черепа и преступления.

Источник:   УНН
 Тэги:  череп, солоницевка, пригород, харьков, собака
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.09 Власть Череп на Салтовке: милиция выясняет, кому принадлежат останки 15.09 Криминал и происшествия Возле детской площадки на Салтовке нашли череп (ФОТО) 17.03 Криминал и происшествия На Полтавском Шляхе в камышах нашли человеческий череп
 
 

Видео

В Харькове открыли памятник М. Бокариусу
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 