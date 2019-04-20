В пригороде Харькова домашний пес нашел фрагмент человеческого тела

В пгт Солоницевка Харьковской области собака нашла человеческий череп.
Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Так, в полицию обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ее собака принесла во двор человеческий череп.
Полиция выехала к заявительнице и действительно обнаружила там череп человека с остатками мягких тканей.
Сейчас фрагмент тела направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Начато досудебное расследование по ст.115 УК Украины - умышленное убийство. Устанавливаются обстоятельства обнаружения черепа и преступления.
Многое будет получаться легче обычного, как бы само собой. Если к тому же мобилизовать свои силы – сможете решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Выходные будут прохладными, ночные заморозки продолжатся.
Ежегодно в третью субботу апреля, начиная с 1999 года, в Украине отмечается День окружающей среды (День довкілля).
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