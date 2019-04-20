20.04.2019 10:36

В пригороде Харькова домашний пес нашел фрагмент человеческого тела

В пгт Солоницевка Харьковской области собака нашла человеческий череп.



://hk.npu.gov.ua

Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Так, в полицию обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ее собака принесла во двор человеческий череп.

Полиция выехала к заявительнице и действительно обнаружила там череп человека с остатками мягких тканей.

Сейчас фрагмент тела направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Начато досудебное расследование по ст.115 УК Украины - умышленное убийство. Устанавливаются обстоятельства обнаружения черепа и преступления.