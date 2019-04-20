Главная Новости Криминал и происшествия На Алексеевке машина, вылетев на тротуар после аварии, сбила пешехода
20.04.2019  12:45   

На Алексеевке машина, вылетев на тротуар после аварии, сбила пешехода

В спальном районе Харькова в результате столкновения двух автомобилей пострадал прохожий.


://hk.npu.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, сегодня, 20 апреля, около 8:45 на перекрестке улиц Ляли Убийвовк и Цилиноградська произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Hyundai Getz и Skoda Fabia. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, которую госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, алексеевка, харьков, прохожий, тротуар, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.04 Власть «Синдром Зайцевой» - депутаты хотят отменить статью за наезд на пешехода 19.04 Криминал и происшествия В центре Харькова ДТП: Mercedes столкнулся с Lanos-евробляхером (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено) 18.04 Криминал и происшествия На Одесской – ДТП с фурой (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове открыли памятник М. Бокариусу
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 