На Алексеевке машина, вылетев на тротуар после аварии, сбила пешехода

В спальном районе Харькова в результате столкновения двух автомобилей пострадал прохожий.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, сегодня, 20 апреля, около 8:45 на перекрестке улиц Ляли Убийвовк и Цилиноградська произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Hyundai Getz и Skoda Fabia. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, которую госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
Многое будет получаться легче обычного, как бы само собой. Если к тому же мобилизовать свои силы – сможете решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Выходные будут прохладными, ночные заморозки продолжатся.
Ежегодно в третью субботу апреля, начиная с 1999 года, в Украине отмечается День окружающей среды (День довкілля).
влажн.:
давл.:
ветер: