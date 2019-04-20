20.04.2019 12:45

На Алексеевке машина, вылетев на тротуар после аварии, сбила пешехода

В спальном районе Харькова в результате столкновения двух автомобилей пострадал прохожий.



://hk.npu.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, сегодня, 20 апреля, около 8:45 на перекрестке улиц Ляли Убийвовк и Цилиноградська произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Hyundai Getz и Skoda Fabia. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, которую госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.