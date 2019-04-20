Основянский район: во время пожара пострадала женщина (ФОТО)

19 апреля в 17:21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Камышева, 31.
К месту вызова немедленно отправилось 2 отделения 2-й и 4-й Государственных пожарно-спасательных частей Харькова. На момент прибытия спасателей стало известно, что в жилом доме горела крыша на площади 50 кв.м. В результате пожара получил ожоги верхней конечности женщина 1940 года. После осмотра медиками скорой она была направлена в ожоговый центр города Харькова.
В 17:56 пожарные локализовали возгорание, а в 19:07 полностью ликвидировали его.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Многое будет получаться легче обычного, как бы само собой. Если к тому же мобилизовать свои силы – сможете решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Выходные будут прохладными, ночные заморозки продолжатся.
Ежегодно в третью субботу апреля, начиная с 1999 года, в Украине отмечается День окружающей среды (День довкілля).
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