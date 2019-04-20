20.04.2019 13:14

Основянский район: во время пожара пострадала женщина (ФОТО)

19 апреля в 17:21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Камышева, 31.



://kh.dsns.gov.ua

К месту вызова немедленно отправилось 2 отделения 2-й и 4-й Государственных пожарно-спасательных частей Харькова. На момент прибытия спасателей стало известно, что в жилом доме горела крыша на площади 50 кв.м. В результате пожара получил ожоги верхней конечности женщина 1940 года. После осмотра медиками скорой она была направлена в ожоговый центр города Харькова.



В 17:56 пожарные локализовали возгорание, а в 19:07 полностью ликвидировали его.



Причина возникновения пожара устанавливается.