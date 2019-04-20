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20.04.2019  13:14   

Основянский район: во время пожара пострадала женщина (ФОТО)

19 апреля в 17:21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Камышева, 31.


://kh.dsns.gov.ua

К месту вызова немедленно отправилось 2 отделения 2-й и 4-й Государственных пожарно-спасательных частей Харькова. На момент прибытия спасателей стало известно, что в жилом доме горела крыша на площади 50 кв.м. В результате пожара получил ожоги верхней конечности женщина 1940 года. После осмотра медиками скорой она была направлена в ожоговый центр города Харькова.

В 17:56 пожарные локализовали возгорание, а в 19:07 полностью ликвидировали его.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков, дом, основа, руки, травма
 
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