Смертельное ДТП в Немышлянском районе (ФОТО)

Вечером 20 апреля на Коммунальном путепроводе, который проходит над Московским проспектом автомобиль Daewoo столкнулся с двумя машинами.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Льва Ландау поступило в полицию 20 апреля в 22:13.
«Daewoo Lanos» вылетел на встречку, зацепил сначала «Daewoo Espero», а потом столкнулся в лоб с «Chevrolet Aveo». По предварительной информации, водителю Lanos стало плохо, либо он уснул», - сказано в сообщении.
Предварительно, 73-летний водитель автомобиля «Daewoo» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и в дальнейшем допустил столкновение с автомобилем «Chevrolet».
В результате аварии 73-летний водитель транспортного средства «Daewoo» погиб на месте. 44-летний водитель и 45-летняя пассажирка автомобиля «Chevrolet» с травмами различной степени тяжести были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты дома или на отдыхе.
Выходные будут прохладными, ночные заморозки продолжатся.
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого Поста.
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