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21.04.2019  10:45   

Смертельное ДТП в Немышлянском районе (ФОТО)

Вечером 20 апреля на Коммунальном путепроводе, который проходит над Московским проспектом автомобиль Daewoo столкнулся с двумя машинами.


://hk.npu.gov.ua

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Льва Ландау поступило в полицию 20 апреля в 22:13.

«Daewoo Lanos» вылетел на встречку, зацепил сначала «Daewoo Espero», а потом столкнулся в лоб с «Chevrolet Aveo».  По предварительной информации, водителю Lanos стало плохо, либо он уснул», - сказано в сообщении.

Предварительно, 73-летний водитель автомобиля «Daewoo» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и в дальнейшем допустил столкновение с автомобилем «Chevrolet». 

В результате аварии 73-летний водитель транспортного средства «Daewoo» погиб на месте. 44-летний водитель и 45-летняя пассажирка автомобиля «Chevrolet» с травмами различной степени тяжести были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, жертва, ландау
 
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