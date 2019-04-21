21.04.2019 11:20

Трагедия на дамбе: В Харькове утонул восьмилетний мальчик

Харьковские полицейские устанавливают обстоятельства гибели ребенка



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По данным полиции, трагедия произошла 20 апреля около 18:00 на улице Героев Труда в Киевском районе.

Полицейские установили, что восьмилетний мальчик вместе со своим девятилетним братом и 11-летним другом гуляли на подвесном мосту возле дамбы. Пытаясь набрать в емкость воду, младший ребенок поскользнулась на плите дамбы и упала в воду. Дети начали кричать и звать на помощь. Самостоятельно мальчик выплыть не смог и утонул.

Информация по данному факту зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.