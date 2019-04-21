Трагедия на дамбе: В Харькове утонул восьмилетний мальчик

Харьковские полицейские устанавливают обстоятельства гибели ребенка
По данным полиции, трагедия произошла 20 апреля около 18:00 на улице Героев Труда в Киевском районе.
Полицейские установили, что восьмилетний мальчик вместе со своим девятилетним братом и 11-летним другом гуляли на подвесном мосту возле дамбы. Пытаясь набрать в емкость воду, младший ребенок поскользнулась на плите дамбы и упала в воду. Дети начали кричать и звать на помощь. Самостоятельно мальчик выплыть не смог и утонул.
Информация по данному факту зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты дома или на отдыхе.
Выходные будут прохладными, ночные заморозки продолжатся.
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого Поста.
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