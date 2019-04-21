21.04.2019 11:41

У Завода Малышева пылала многоэтажка: Один человек погиб, восемь - эвакуированы

В Харькове в Слободском районе во время пожара в жилом доме погиб 47 летний мужчина



// facebook

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, сегодня, 21 апреля, в 5:03 в Службу спасения "101" поступила информация о пожаре в квартире десятиэтажного жилого дома по улицам Ковтуна, 15 в Харькове.

К месту происшествия были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах, 1 автолестница, и 1 автомобиль первой пожарной помощи в составе 19 спасателей. На момент их прибытия в квартире горели домашние вещи, мебель и облицовки стен.

Спасатели эвакуировали 8 жильцов смежных квартир. Площадь пожара составила около 4 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1972 года рождения, жителя квартиры.

В 5:27 пожар был локализован и в 5:29 полностью ликвидирован. По предварительным данным, вероятной причиной возникновения пожара было неосторожное обращение с огнем при курении.