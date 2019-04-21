У Завода Малышева пылала многоэтажка: Один человек погиб, восемь - эвакуированы

В Харькове в Слободском районе во время пожара в жилом доме погиб 47 летний мужчина
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, сегодня, 21 апреля, в 5:03 в Службу спасения "101" поступила информация о пожаре в квартире десятиэтажного жилого дома по улицам Ковтуна, 15 в Харькове.
К месту происшествия были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах, 1 автолестница, и 1 автомобиль первой пожарной помощи в составе 19 спасателей. На момент их прибытия в квартире горели домашние вещи, мебель и облицовки стен.
Спасатели эвакуировали 8 жильцов смежных квартир. Площадь пожара составила около 4 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1972 года рождения, жителя квартиры.
В 5:27 пожар был локализован и в 5:29 полностью ликвидирован. По предварительным данным, вероятной причиной возникновения пожара было неосторожное обращение с огнем при курении.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты дома или на отдыхе.
Выходные будут прохладными, ночные заморозки продолжатся.
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого Поста.
влажн.:
давл.:
ветер: