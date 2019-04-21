В Харькове зарегистрирован конфликт на избирательном участке

По состоянию на 10.00 полиция Харьковской области зарегистрировала 5 сообщений о нарушениях в ходе избирательного процесса.
В частности, речь идет о таких нарушениях:
Все указанные факты внесены в журнал учета заявлений и сообщений территориальных подразделений.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты дома или на отдыхе.
Выходные будут прохладными, ночные заморозки продолжатся.
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого Поста.
влажн.:
давл.:
ветер: