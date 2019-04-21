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21.04.2019  12:01   

В Харькове зарегистрирован конфликт на избирательном участке

По состоянию на 10.00 полиция Харьковской области зарегистрировала 5 сообщений о нарушениях в ходе избирательного процесса.


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В частности, речь идет о таких нарушениях:

  • нарушения в списках избирателей - 1;
  • проведения незаконной агитации - 2;
  • конфликт на участке - 1; по информации полиции, заявитель сообщил, что ему не предоставили информацию о порядке голосования;
  • повреждения информационного стенда - 1.

Все указанные факты внесены в журнал учета заявлений и сообщений территориальных подразделений.

 
Источник:   SQ
 Тэги:  конфликт, выборы, харьков, полиция
 
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