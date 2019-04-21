Дуэль «немцев» Салтовке: три человека госпитализированы в больницу

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали две машины и три человека.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, информация об аварии на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Краснодарской поступила сегодня, 21 апреля, утром.
Участниками ДТП стали автомобили Volkswagen Bora и Оpel Vectra. По предварительной информации, в результате ДТП в больницу госпитализировали водителя и пассажира авто Volkswagen Bora, а также водителя Оpel Vectra.
Для оформления ДТП и установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.
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Выходные будут прохладными, ночные заморозки продолжатся.
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого Поста.
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