Главная Новости Криминал и происшествия Дуэль «немцев» Салтовке: три человека госпитализированы в больницу
21.04.2019  12:40   

Дуэль «немцев» Салтовке: три человека госпитализированы в больницу

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали две машины и три человека.


://hk.npu.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, информация об аварии на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Краснодарской поступила сегодня, 21 апреля, утром.

Участниками ДТП стали автомобили Volkswagen Bora и Оpel Vectra. По предварительной информации, в результате ДТП в больницу госпитализировали водителя и пассажира авто Volkswagen Bora, а также водителя Оpel Vectra.

Для оформления ДТП и установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков, салтовка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.04 Криминал и происшествия Очередная дуэль «немцев» на Павловом поле: проигравший лежит вверх колесами 21.04 Криминал и происшествия Смертельное ДТП в Немышлянском районе (ФОТО) 20.04 Криминал и происшествия На Алексеевке машина, вылетев на тротуар после аварии, сбила пешехода
 
 

Видео

В Харькове открыли памятник М. Бокариусу
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 