21.04.2019 12:40

Дуэль «немцев» Салтовке: три человека госпитализированы в больницу

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали две машины и три человека.



://hk.npu.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, информация об аварии на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Краснодарской поступила сегодня, 21 апреля, утром.

Участниками ДТП стали автомобили Volkswagen Bora и Оpel Vectra. По предварительной информации, в результате ДТП в больницу госпитализировали водителя и пассажира авто Volkswagen Bora, а также водителя Оpel Vectra.

Для оформления ДТП и установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.