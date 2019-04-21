Очередная дуэль «немцев» на Павловом поле: проигравший лежит вверх колесами

Автомобили Volkswagen и Opel выясняли отношения утром 21 апреля.
По данным пресс-службы патрульной полиции, авария произошла около 6:00 на перекрестке ул. Отакара Яроша и пр. Науки.
В результате ДТП одна из машин перевернулась.
Пострадавших нет.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты дома или на отдыхе.
Выходные будут прохладными, ночные заморозки продолжатся.
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого Поста.
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