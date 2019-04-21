Главная Новости Криминал и происшествия Очередная дуэль «немцев» на Павловом поле: проигравший лежит вверх колесами
21.04.2019  13:05   

Очередная дуэль «немцев» на Павловом поле: проигравший лежит вверх колесами

Автомобили Volkswagen и Opel выясняли отношения утром 21 апреля.


://hk.npu.gov.ua

По данным пресс-службы патрульной полиции, авария произошла около 6:00 на перекрестке ул. Отакара Яроша и пр. Науки.

В результате ДТП одна из машин перевернулась.

Пострадавших нет.

Тэги:  дтп, авария, полиция, харьков, павлово поле
 
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