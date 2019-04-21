В Харькове достали из воды тело погибшего ребенка (ОБНОВЛЕНО, ФОТО, ВИДЕО)

20 апреля в 17:42 на номер «101» поступило сообщение о чрезвычайном происшествии, которое произошло на Журавлевских плотины по адресу: г.. Харьков, ул. Шаляпина, 36.
По предварительной информации стало известно, что восьмилетний мальчик вместе со своим девятилетним братом и 11-летним другом гуляли на подвесном мосту возле плотины.
Пытаясь набрать в емкость воду, младший ребенок поскользнулась на плите плотины и упал в воду.
Дети начали кричать и звать на помощь.
Самостоятельно мальчик выплыть не смог и утонул.
Сразу после сообщения на место происшествия была направлена группа водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Прибыв на место, водолазы обследовали дно водоема и обнаружили погибшего мальчика на расстоянии 10 м от берега. Его тело достали из воды и передали сотрудникам полиции. Окончательные обставили трагедии сейчас выясняют следственные органы.
В поисковых водолазных работах были задействованы 9 человек личного состава ГСЧС и 2 единицы техники.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты дома или на отдыхе.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого Поста.
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