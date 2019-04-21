Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове достали из воды тело погибшего ребенка (ОБНОВЛЕНО, ФОТО, ВИДЕО)
21.04.2019  15:46   

В Харькове достали из воды тело погибшего ребенка (ОБНОВЛЕНО, ФОТО, ВИДЕО)

20 апреля в 17:42 на номер «101» поступило сообщение о чрезвычайном происшествии, которое произошло на Журавлевских плотины по адресу: г.. Харьков, ул. Шаляпина, 36.


://kh.dsns.gov.ua

По предварительной информации стало известно, что восьмилетний мальчик вместе со своим девятилетним братом и 11-летним другом гуляли на подвесном мосту возле плотины.

Пытаясь набрать в емкость воду, младший ребенок поскользнулась на плите плотины и упал в воду.

Дети начали кричать и звать на помощь.

Самостоятельно мальчик выплыть не смог и утонул.

Сразу после сообщения на место происшествия была направлена ​​группа водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибыв на место, водолазы обследовали дно водоема и обнаружили погибшего мальчика на расстоянии 10 м от берега. Его тело достали из воды и передали сотрудникам полиции. Окончательные обставили трагедии сейчас выясняют следственные органы.

В поисковых водолазных работах были задействованы 9 человек личного состава ГСЧС и 2 единицы техники.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  трагедия, харьков, журавлевка, ребенок
 
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