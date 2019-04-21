В Харькове из-за сообщения о «минировании» эвакуировали аэропорт, два торговых центра и отель

В Харькове полиция проверяет четыре сообщения о якобы заложенной взрывчатке в международном аэропорту «Харьков», гостиницы Kharkiv Palace, торговом центре Ave Plaza и супермаркете «Ашан» на улице Героев труда.
Как сообщили в пресс-службе областной полиции, кинологи и взрывотехники осматривают здания и прилегающие территории.
«По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан », - уточняют в полиции.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты дома или на отдыхе.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого Поста.
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