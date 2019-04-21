21.04.2019 16:05

В Харькове из-за сообщения о «минировании» эвакуировали аэропорт, два торговых центра и отель

В Харькове полиция проверяет четыре сообщения о якобы заложенной взрывчатке в международном аэропорту «Харьков», гостиницы Kharkiv Palace, торговом центре Ave Plaza и супермаркете «Ашан» на улице Героев труда.



// facebook

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, кинологи и взрывотехники осматривают здания и прилегающие территории.

«По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан », - уточняют в полиции.