Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове ищут взрывчатку на Южном вокзале, трех заводах и ТРЦ
22.04.2019  10:59   

В Харькове ищут взрывчатку на Южном вокзале, трех заводах и ТРЦ

Полиция проверяет сообщение о минировании пяти объектов в Харькове.


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Информация о закладке взрывчатки на Южном железнодорожном вокзале, двух заводах на проспекте Московском, заводе на улице Энергетической, торговом центре на проспекте Юбилейном поступила в полицию 22 апреля около 9:30.

По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация граждан. Специалисты осматривают помещения и прилегающие территории.

Напомним, в день выборов, 21 апреля, полиция получила 14 сообщений о заминировании объектов в Харькове. Среди объектов, на которых якобы заложено взрывное устройство - аэропорт, 9 отелей, 3 торговых центра и кинотеатр. Полицейские обследовали около 127 352 кв. метров помещений, 44000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 8162 человек. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
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