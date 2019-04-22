В Харькове ищут взрывчатку на Южном вокзале, трех заводах и ТРЦ

Полиция проверяет сообщение о минировании пяти объектов в Харькове.
Информация о закладке взрывчатки на Южном железнодорожном вокзале, двух заводах на проспекте Московском, заводе на улице Энергетической, торговом центре на проспекте Юбилейном поступила в полицию 22 апреля около 9:30.
По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления.
Проводится эвакуация граждан. Специалисты осматривают помещения и прилегающие территории.
Напомним, в день выборов, 21 апреля, полиция получила 14 сообщений о заминировании объектов в Харькове. Среди объектов, на которых якобы заложено взрывное устройство - аэропорт, 9 отелей, 3 торговых центра и кинотеатр. Полицейские обследовали около 127 352 кв. метров помещений, 44000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 8162 человек. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.
Особенность дня такова, что и эмоции, и логика будут одинаково сильны, при этом в гармонии и равновесии друг с другом. Главное сегодня – не растратить свой потенциал на пустяки.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Уже второй раз за сезон мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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