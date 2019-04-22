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22.04.2019  11:42   

Известно, кто минировал объекты в Харькове, – МВД

Полиция фиксирует, что все сообщения о заминировании поступают с оккупированных территорий.


// Нацполиция

21 апреля по всей украине наблюдалась чрезвычайно высокая активность сообщений о заминировании. Все они поступили с временно оккупированных территорий, сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

«Сохраняется активность Российской Федерации и ее сателлитов на оккупированных территориях в связи с сообщениями о заминировании территорий на территориях, подконтрольной Украины, где массово собираются люди. Сообщение о заминировании поступают с оккупированных территорий. Мы готовились к таким провокациям, поэтому наши взрывотехники работают», - отметил Иван Варченко.

Напомним, в день выборов, 21 апреля, полиция получила 14 сообщений о заминировании объектов в Харькове. Среди объектов, на которых якобы заложено взрывное устройство - аэропорт, 9 отелей, 3 торговых центра и кинотеатр. Полицейские обследовали около 127 352 кв. метров помещений, 44000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 8162 человек. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Утром 22 апреля поступило сообщение о взрывчатке на Южном железнодорожном вокзале, двух заводах на проспекте Московском, заводе на улице Энергетической, торговом центре на проспекте Юбилейном. Проводится эвакуация граждан. Специалисты осматривают помещения и прилегающие территории.

Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
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