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22.04.2019  11:59   

Бывший разнорабочий с подельниками ограбил фирму, на которой работал

Грабители получили по шесть с половиной лет за решеткой.


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В октябре 2016 года обокрали предприятие по изготовлению памятников в Богодухове.

Двое злоумышленников проникли на территорию, повалили на землю и связали 65-летнего охранника, после чего зашли в помещение и вынесли сейф с деньгами и документами.

Грабителям удалось «разжиться» более чем на 100 тысяч гривен.

Грабителями оказались ранее судимые местные жители 24 и 50 лет, один из которых какое-то время работал разнорабочим на этом предприятии и знал, что в сейфе находилась немалая сумма средств.
 
Приговором Богодуховского районного суда двое мужчи признаны виновными в грабеже (ч. 3 ст. 186 УК Украины).

Грабителям присудили по 6,5 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, ограбление, суд, харьков
 
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