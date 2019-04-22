Бывший разнорабочий с подельниками ограбил фирму, на которой работал

Грабители получили по шесть с половиной лет за решеткой.
В октябре 2016 года обокрали предприятие по изготовлению памятников в Богодухове.
Двое злоумышленников проникли на территорию, повалили на землю и связали 65-летнего охранника, после чего зашли в помещение и вынесли сейф с деньгами и документами.
Грабителям удалось «разжиться» более чем на 100 тысяч гривен.
Грабителями оказались ранее судимые местные жители 24 и 50 лет, один из которых какое-то время работал разнорабочим на этом предприятии и знал, что в сейфе находилась немалая сумма средств.
Приговором Богодуховского районного суда двое мужчи признаны виновными в грабеже (ч. 3 ст. 186 УК Украины).
Грабителям присудили по 6,5 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Особенность дня такова, что и эмоции, и логика будут одинаково сильны, при этом в гармонии и равновесии друг с другом. Главное сегодня – не растратить свой потенциал на пустяки.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Уже второй раз за сезон мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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