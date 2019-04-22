22.04.2019 12:23

Тело 73-летнего пенсионера нашли на пепелище (ФОТО)

В Волчанском районе во время пожара в жилом доме погиб 73-летний мужчина.



// ГСЧС

О пожаре в частном жилом доме в селе Юрченково спасателям сообщили 22 апреля в 6:27.

К месту вызова немедленно было направлено отделение пожарно-спасательной службы, а также отделение местной пожарной команды поселка Белый Колодец.

По прибытию на место происшествия пожарные установили, что в комнате горели домашние вещи на площади около 1,5 кв.м. Во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1946 года.



В 7:01 пожар локализован и в 08:40 - ликвидирован. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.