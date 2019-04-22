У жителя области сожгли два автомобиля (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства повреждения автомобилей.
В половине пятого утра 21 апреля в Первомайский отдел полиции поступило сообщение о пожаре.
Сам пожар был ликвидирован локализован спасателями ГСЧС до прибытия наряда полиции. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей.
Установлено, что автомобиль «Reno Daster» сгорел полностью. В результате пожара огонь перекинулся на гараж и нанес ущерб авто «Mazda», который находился в гараже. Обе машины принадлежат 39-летнему жителю города Первомайский.
Следователем сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба и все обстоятельства произошедшего. Продолжается досудебное следствие.
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