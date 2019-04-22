22.04.2019 14:02

На насосной станции по добыче нефти произошел пожар

В Краснокутском районе спасатели потушили пожар на дожимной насосной станции Козиевского месторождения цеха добычи нефти, газа и конденсата в селе Чернещина.



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Сообщене о опжаре поступило 22 апреля в 2:28. На тушение немедленно прибыли 2 отделения пожарно-спасательного подразделения № 57 из Краснокутска.

По прибытию к месту пожара разведкой было установлено, что горит открытая емкость объемом 12 куб. м с пластовой водой, которая после промывки скважины содержит остатки нефти и других горючих элементов.



Учитывая данные обстоятельства, руководитель тушения пожара дополнительно вызвал 2 пожарно-спасательных подразделения из Богодухова и Краснокутска. По прибытию достаточного количества сил и средств была подготовлена ​​и проведена пенная атака.

После того, как горящая емкость была покрыта слоем воздушно-механической пены, около 2:55, горение прекратилось. Окончательно ликвидация последствий пожара состоялась в 4:11.

Спасателям необходимо было постоянно охлаждать технологическую емкость, чтобы предотвратить повторную вспышку горючего вещества.



Предварительная причина пожара - статический разряд электроэнергии. Пострадавших нет.