22.04.2019 13:19

Триумф и падение гения аферы

В апреле 1889 года в Харькове состоялся процесс над известным мошенником Василием Звягиным.

Если в апреле 2019 Харьков наблюдал ща перпетиями выборов Президента, то 130 лет назад внимание харьковчан было приковано к зданию Губернского окружного суда. Ведь в это время в нашем городе проходил один из самых громких процессов в истории мошенничества в нашем Отечестве.

Речь идет – о деле одного из самых удачливых авантюристов XIX века, нашего земляка – Звягина, судьба которого могла бы стать основой увлекательнейшего романа.

По описанию современников, это был еще молодой (лет 35), симпатичный дворянин. Тем не менее, он успел за свою короткую жизнь совершить массу преступлений. К описываемому периоду, он был осужден к арестантским ротам окружными судами Нежина, Москвы, Рязани, Таганрога и ряда других городов.

Свою «практику» в Харькове, наш герой начал за 3-4 года до описываемых событий.

В один прекрасный вечер явился к содержательнице одного из известных Харьковских пансионов казачий офицер, с очень красивым и интеллигентным лицом, в новеньком мундире, обвешанный орденами, и, отвесив начальнице вежливый поклон, Звягин (как вы, наверное, уже догадались, это был он) сказал, что желает поместить у нее на воспитание свою дочь.

Своими великосветскими манерами и модным французским выговором, он очаровал начальницу. Его речь лилась рекой. Он рассказал ей о своей судьбе, об огромном наследстве, которое его ожидает, о своих имениях и т.д. Оставив девушку, которую он выдавал за свою дочь, в пансионе, он начал захаживать к хозяйке. В ее доме он познакомился с чиновниками Государственного банка. У них, ловко поведя дело, он успел занять до 6 000 рублей. И скрылся.

Спустя некоторое время, он очутился в… Константинополе. Здесь он поставил дело на более широкую ногу, и повел дело «выше». Явившись, якобы по делу, в консульство, он перезнакомился с чиновниками и объявил им «домашним образом», что он командирован по Высочайшему повелению для ревизии консульства.

Слух скоро достиг цели: ловкий мошенник в офицерском мундире производил в столице Османской империи фурор.

Познакомившись с настоятелем монастыря, о. Арсением, Звягин прикинулся богобоязненным человеком, старательно посещал все богослужения и, наконец, стал говорить, что он имение и все свое громадное состояние думает пожертвовать на монастырь. Отец Арсений, очарованный щедростью Звягина, поспешил занять ему «на два дня» около 7 000 рублей. После чего, последний благополучно скрылся из турецкой столицы.

Другую игру повел аферист в Киеве. Явившись в женский монастырь, он попросил принять на воспитание «побочную дочь его отца». Ему объявили, что это стоит 100 рублей в год «Ничего, - ответил Звягин – я заплачу 300». И здесь герой нашего повествования обещал жертвовать на монастырь, прибавив к этому предложение снабжать его из собственного имения. Сообразив, что у начальницы водятся денежки, он уговорил ее поехать с ним на несколько дней в имение, и посоветовал взять с собой мешки для провизии. В двух станциях от Киева он скрылся, предварительно заняв у начальницы монастыря 300 рублей.

Это лишь маленькая толика тех махинаций, которые успел за короткое время провернуть этот гений аферы. Только монастырей он посетил около десятка, где получал от сотен до тысяч рублей. А ведь далеко не все жертвы захотели подавать на него в суд.

В день вынесения приговора на Университетской улице (точнее в районе «Вечного огня», где стояла судебная палата) было чрезвычайно оживленно. Зал судебного заседания осаждался публикой. В зале суда яблоку негде было упасть, на двери напирали, а дамы падали без чувств от духоты в набитом битком помещении.

Народ с большим интересом слушал речь подсудимого. В заключительном слове Звягин рассказал свою злосчастную судьбу, завершив речь так: «Я опасно болен, господа присяжные, у меня чахотка, но прежде чем рыхлый ком земли прикроет крышку моего гроба, не пресеките преждевременно век моей жизни своим приговором».

Звягин был приговорен к 4-м годам арестантских рот. При этом он был признан виновным по всем 19-ти пунктам, но отвергнуты предложения о признании подлогов, чем была значительно облегчена участь подсудимого.