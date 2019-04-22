Главная Новости Криминал и происшествия Иномарка пострадала в ДТП с КамАЗом и КрАЗом (ФОТО)
22.04.2019  14:48   

Иномарка пострадала в ДТП с КамАЗом и КрАЗом (ФОТО)

Авария произошла 22 апреля около 12:10 на ул. Клочковской, 321.


// Facebook

Участниками ДТП стали три транспортных средства: КАМАЗ, КРАЗ и Volkswagen Passat, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля КрАЗ не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с автомобилями КамАЗ и Volkswagen Passat.

Пострадавших в результате ДТП нет.

На водителя КрАЗа патрульные составили административный материал по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.04 Криминал и происшествия Очередная дуэль «немцев» на Павловом поле: проигравший лежит вверх колесами 21.04 Криминал и происшествия Дуэль «немцев» Салтовке: три человека госпитализированы в больницу 21.04 Криминал и происшествия Смертельное ДТП в Немышлянском районе (ФОТО)
 
 

Видео

Курьезы второго тура президентских выборов. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 