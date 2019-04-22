22.04.2019 14:48

Иномарка пострадала в ДТП с КамАЗом и КрАЗом (ФОТО)

Авария произошла 22 апреля около 12:10 на ул. Клочковской, 321.



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Участниками ДТП стали три транспортных средства: КАМАЗ, КРАЗ и Volkswagen Passat, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



По предварительной информации, водитель автомобиля КрАЗ не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с автомобилями КамАЗ и Volkswagen Passat.

Пострадавших в результате ДТП нет.



На водителя КрАЗа патрульные составили административный материал по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.