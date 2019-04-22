Иномарка пострадала в ДТП с КамАЗом и КрАЗом (ФОТО)

Авария произошла 22 апреля около 12:10 на ул. Клочковской, 321.
Участниками ДТП стали три транспортных средства: КАМАЗ, КРАЗ и Volkswagen Passat, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель автомобиля КрАЗ не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с автомобилями КамАЗ и Volkswagen Passat.
Пострадавших в результате ДТП нет.
На водителя КрАЗа патрульные составили административный материал по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.
Особенность дня такова, что и эмоции, и логика будут одинаково сильны, при этом в гармонии и равновесии друг с другом. Главное сегодня – не растратить свой потенциал на пустяки.
Переменная облачность, без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем – под 20 градусов тепла.
Уже второй раз за сезон мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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