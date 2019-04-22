22.04.2019 16:20

В Харьковскую больницу доставлен тяжело травмированный подросток-зацепер

Подросток поднялся на крышу вагона-цементовоза и был травмирован электрическим током.



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В воскресенье, 21 апреля 2019 в 16:49 на 17-м пути станции Мерефа на Харьковщине, подросток 2004 года рождения по неизвестным причинам поднялся на крышу вагона-цементовоза нерабочего парка и был поражен электрическим током контактной сети. К счастью, парень остался жив. Пострадавший доставлен в больницу города Харькова.

Всего в апреле этого года в результате поражения электрическим током уже травмированы 7 посторонних лиц, в том числе 2 - со смертельным исходом. Среди травмированных - 5 детей в возрасте до 16 лет.



Несмотря на постоянные предостережения и призывы железнодорожников к гражданам не подвергать себя опасности на объектах железной дороги, случаи травмирования и в дальнейшем случаются, особенно среди несовершеннолетних. Подвижной состав, как будто магнит, притягивает к себе подростков, которые не осознают, какими тяжелыми могут быть последствия от таких опасных развлечений на железной дороге.



За соответствующий период 2018 электрическим током были травмированы 5 посторонних лиц, из них 1 - смертельно, среди травмированных было 2 детей до 16 лет.



Всего с начала 2019 по состоянию на 22 апреля в результате поражения электротоком были травмированы 10 посторонних граждан, из них 3 - смертельно, 6 детей в возрасте до 16 лет травмированы не смертельно.

За соответствующий период 2018 вследствие поражения электрическим током были травмированы 7 посторонних граждан, из них 1 - смертельно. Также 2 детей до 16 лет были травмированы не смертельно.