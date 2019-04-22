22.04.2019 16:49

Прокуратура не оценила запасливость железнодорожника, укравшего 7 тысяч литров топлива

Утверждено обвинение охраннику железной дороги присвоении топлива на 130 000 гривен.



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Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 1 направила в Ленинский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 43-летнего начальника стрелковой команды военизированной охраны по оперативно-профилактической работе на железной дороге.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, мужчину подозревают в присвоении бензина на общую сумму свыше 130 тыс. грн.

По данным следствия, в период с января 2016 по сентябрь 2017 подозреваемый вносил в документы ложные сведения о расходах топлива в путевые листы служебного автомобиля УАЗ. При этом машина в хозяйственных целях в этот период вообще не использовалась. Таким образом человек присвоил 7 тыс. л. бензина.

За служебный подлог и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 УК Украины) начальнику стрелковой команды грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет .