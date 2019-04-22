Главная Новости Криминал и происшествия Пять из 14-ти: полиция проверила сообщения о минировании
22.04.2019  16:36   

Пять из 14-ти: полиция проверила сообщения о минировании

Информация о закладке взрывчатки на Южном железнодорожном вокзале, заводе на проспекте Московском, ресторане на улице Кромской и двух школу 22 апреля не подтвердилась.


// Нацполиция

Всего правоохранители осмотрели 60 000 кв. метров зданий и прилегающей территории, эвакуировали 1524 гражданина.

На территории Харьковского тракторного завода на проспекте Московском было осмотрено 4300 кв. метров площади здания и 11600 кв. метров прилегающей территории, эвакуированы 300 граждан.

На территории Южного железнодорожного вокзала правоохранители осмотрели 2500 кв. метров площади здания и 3200 тысяч кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 1200 граждан.

В ресторане на улице Кромской осмотрено 5000 кв. метров площади здания и 15000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 15 граждан.

В школе на улице Плехановская осмотрено 4 тысяч кв. метров площади здания и 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 3 человека.

В школе на улице Среднеуральской осмотрено 3600000 кв. метров площади здания и 9800 кв. метров прилегающей территории, эвакуированы 6 граждан.

В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
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