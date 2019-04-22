22.04.2019 18:41

Заминирования трех заводов и двух торговых центров не подтвердились

По состоянию на 18:00 правоохранители осмотрели 142788 кв. метров зданий и прилегающей территории, эвакуировали 3177 граждан.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, в ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

На место происшествия выезжала следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Полицейские провели тщательный осмотр указанных учреждений и прилегающей территории.

На заводе на проспекте Московском осмотрено 2880 кв. метров общей площади здания и 1500 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 2742 граждан.

В торговом центре на проспекте Юбилейном осмотрено 24000 кв. метров общей площади здания и 1500 кв. м. прилегающей территории, эвакуировано 100 человек.

На заводе на улице Дербентская в Харькове осмотрено около 3008 кв. метров общей площади здания и 300 кв. м. прилегающей территории, эвакуировано 70 человек.

На заводе на улице Искринской осмотрено 102000 кв. метров общей площади здания и прилегающей территории, эвакуировано 85 человек.

В торговом центре на улице Академика Павлова осмотрено 7400 кв. метров общей площади здания и 200 кв. м. прилегающей территории, эвакуировано 180 человек.

В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.