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22.04.2019  18:41   

Заминирования трех заводов и двух торговых центров не подтвердились

По состоянию на 18:00 правоохранители осмотрели 142788 кв. метров зданий и прилегающей территории, эвакуировали 3177 граждан.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.
 
Полицейские провели тщательный осмотр указанных учреждений и прилегающей территории.
 
На заводе на проспекте Московском осмотрено 2880 кв. метров общей площади здания и 1500 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 2742 граждан.
 
В торговом центре на проспекте Юбилейном осмотрено 24000 кв. метров общей площади здания и 1500 кв. м. прилегающей территории, эвакуировано 100 человек.
 
На заводе на улице Дербентская в Харькове осмотрено около 3008 кв. метров общей площади здания и 300 кв. м. прилегающей территории, эвакуировано 70 человек.
 
На заводе на улице Искринской осмотрено 102000 кв. метров общей площади здания и прилегающей территории, эвакуировано 85 человек.
 
В торговом центре на улице Академика Павлова осмотрено 7400 кв. метров общей площади здания и 200 кв. м. прилегающей территории, эвакуировано 180 человек.
 
В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
 
Напомним, что сегодня правохранители проверяли почти полтора десятка объектов
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, пять объектов, харьков
 
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