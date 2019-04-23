Главная Новости Криминал и происшествия Взрывчатку на 15 объектах в Харькове искали правоохранители в понедельник
23.04.2019  08:22   

Взрывчатку на 15 объектах в Харькове искали правоохранители в понедельник

В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.


// Нацполиция

Сообщения о минировании Южногог вокзала, заводов, школ и ресторана в Харькове стали поступать в полицию с 9:50 понедельника, 22 апреля.

На места происшествия выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Полицейские провели тщательный осмотр учреждений и прилегающей территории.

При проверке сообщения о заминировании в городе Харькове завода по улице Энергетической осмотрено около 30000 метров общей площади здания и прилегающей территории, эвакуировано 650 граждан.

На территории завода в городе Чугуев правоохранители осмотрели 11 000 кв. метров помещений и 6800 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 290 граждан.

В школе на улице Тобольской правоохранители осмотрели 2010 кв. метров общей площади здания и 8830 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 366 человек.

При осмотре школы по улице Харьковских дивизий правоохранители осмотрели 3506 кв. метров общей площади здания и 15000 кв. метров прилегающей территории, эвакуация не проводилась.

На территории завода по улице Плехановской осмотрено около 1000 кв. метров общей площади здания и 2000 кв. метров прилегающей территории, эвакуация граждан не проводилась.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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