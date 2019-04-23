Взрывчатку на 15 объектах в Харькове искали правоохранители в понедельник

В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Сообщения о минировании Южногог вокзала, заводов, школ и ресторана в Харькове стали поступать в полицию с 9:50 понедельника, 22 апреля.
На места происшествия выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Полицейские провели тщательный осмотр учреждений и прилегающей территории.
При проверке сообщения о заминировании в городе Харькове завода по улице Энергетической осмотрено около 30000 метров общей площади здания и прилегающей территории, эвакуировано 650 граждан.
На территории завода в городе Чугуев правоохранители осмотрели 11 000 кв. метров помещений и 6800 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 290 граждан.
В школе на улице Тобольской правоохранители осмотрели 2010 кв. метров общей площади здания и 8830 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 366 человек.
При осмотре школы по улице Харьковских дивизий правоохранители осмотрели 3506 кв. метров общей площади здания и 15000 кв. метров прилегающей территории, эвакуация не проводилась.
На территории завода по улице Плехановской осмотрено около 1000 кв. метров общей площади здания и 2000 кв. метров прилегающей территории, эвакуация граждан не проводилась.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Принять важное решение в этот день будет проще обычного. Ясность мысли, четкость действия и сообразительность – проявив эти качества, вы добьетесь всего, к чему стремитесь.
Переменная облачность, без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем – под 20 градусов тепла.
В Украине отмечают День лекарей человеческих душ, а в мире – день книг, английского и испанского языка.
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