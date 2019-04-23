В девятиэтажке горел балкон: пожарные эвакуировали жильцов (ФОТО)

В Основянском районе Харькова спасатели ликвидировали пожар на балконе квартиры на седьмом этаже.
22 апреля в 15:54 спасателям сообщили, что горит балкон квартиры на седьмом этаже 9-этажного жилого дома по улице Грозненской, 56.
К месту происшествия сразу прибыли 3 отделения службы спасения Основянского района города Харькова на автоцистернах в составе 10 спасателей и 1 отделение на автолестнице.
На момент их прибытия горели домашние вещи на балконе. Площадь пожара составила около 6 кв.м.
В 16:40 пожар ликвидирован. Эвакуированы 6 человек. Травмированных и погибших нет. Причина возгорания устанавливается.
Принять важное решение в этот день будет проще обычного. Ясность мысли, четкость действия и сообразительность – проявив эти качества, вы добьетесь всего, к чему стремитесь.
Переменная облачность, без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем – под 20 градусов тепла.
В Украине отмечают День лекарей человеческих душ, а в мире – день книг, английского и испанского языка.
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