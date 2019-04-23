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23.04.2019  08:43   

В девятиэтажке горел балкон: пожарные эвакуировали жильцов (ФОТО)

В Основянском районе Харькова спасатели ликвидировали пожар на балконе квартиры на седьмом этаже.


// Facebook/ХС

22 апреля в 15:54 спасателям сообщили, что горит балкон квартиры на седьмом этаже 9-этажного жилого дома по улице Грозненской, 56.

К месту происшествия сразу прибыли 3 отделения службы спасения Основянского района города Харькова на автоцистернах в составе 10 спасателей и 1 отделение на автолестнице.

На момент их прибытия горели домашние вещи на балконе. Площадь пожара составила около 6 кв.м.

В 16:40 пожар ликвидирован. Эвакуированы 6 человек. Травмированных и погибших нет. Причина возгорания устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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