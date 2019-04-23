Во дворе многоэтажки сгорел гараж с автомобилем

Спасатели ликвидировали пожар в частном гараже в Шевченковском районе Харькова.
В половине двенадцатого ночи 22 апреля спасателям поступил звонок о пожаре в частном металлическом гараже, который стоял во дворе жилой 16-этажки на пр. Науки, 26.
К месту происшествия немедленно прибыл дежурный караул 17-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 2-х оперативных отделений, а также 1 отделение с 1-й пожарно-спасательной части.
На момент их прибытия горел один из гаражей, стоявших в ряд, площадью 10 кв.м. Возгорание произошло именно в среднем гараже, поэтому спасателям необходимо было не только потушить в нем огонь, но и защитить соседние. Кроме того, внутри горящего гаража находилась легковушка «Skoda Fabia» 2013 выпуска. Она горела на площади 5 кв.м.
Подав 2 пожарных ствола, огнеборцы в 23:43 локализовали пожар, а в 23:51 - полностью ликвидировали. Пострадавших нет. Соседние гараже спасены.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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