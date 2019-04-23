23.04.2019 11:17

Знаменитый харьковский «пограничник» Тайсон обнаружил груз в теле наркокурьера

70-летний мужчина пытался вывезти в Россию 38 граммов конопли в себе.



://kh.sfs.gov.ua

На таможенном посту «Щербаковка» во время таможенного контроля автобуса, который направлялся в Россию, таможенная собака Тайсон сработал на одежду одного из пассажиров в паховой области.

В ходе последующего контроля гражданин признался, что перемещает в себе пакет с коноплей.

По его словам, «травку» он вез с целью собственного потребления.

В отношении правонарушителя составлен протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.