Главная Новости Криминал и происшествия Знаменитый харьковский «пограничник» Тайсон обнаружил груз в теле наркокурьера
23.04.2019  11:17   

Знаменитый харьковский «пограничник» Тайсон обнаружил груз в теле наркокурьера

70-летний мужчина пытался вывезти в Россию 38 граммов конопли в себе.


://kh.sfs.gov.ua

На таможенном посту «Щербаковка» во время таможенного контроля автобуса, который направлялся в Россию, таможенная собака Тайсон сработал на одежду одного из пассажиров в паховой области.

В ходе последующего контроля гражданин признался, что перемещает в себе пакет с коноплей.

По его словам, «травку» он вез с целью собственного потребления.

В отношении правонарушителя составлен протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  наркота, курьер, харьков, таможня, щербаковка, собака, груз
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.02 Криминал и происшествия Сидельцы не смогли полакомиться конфетками с наркотой (ФОТО) 18.02 Криминал и происшествия Наркозакладчик с Малиновского прятал зелье в... бетон 14.02 Криминал и происшествия Копами задержана целая компания наркосбытчиков (ФОТО)
 
 

Видео

Украинцы благодарят Президента Украины Петра Порошенко. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 