Знаменитый харьковский «пограничник» Тайсон обнаружил груз в теле наркокурьера

70-летний мужчина пытался вывезти в Россию 38 граммов конопли в себе.
На таможенном посту «Щербаковка» во время таможенного контроля автобуса, который направлялся в Россию, таможенная собака Тайсон сработал на одежду одного из пассажиров в паховой области.
В ходе последующего контроля гражданин признался, что перемещает в себе пакет с коноплей.
По его словам, «травку» он вез с целью собственного потребления.
В отношении правонарушителя составлен протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
Принять важное решение в этот день будет проще обычного. Ясность мысли, четкость действия и сообразительность – проявив эти качества, вы добьетесь всего, к чему стремитесь.
Переменная облачность, без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем – под 20 градусов тепла.
В Украине отмечают День лекарей человеческих душ, а в мире – день книг, английского и испанского языка.
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