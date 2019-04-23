В школе № 38 ищут взрывчатку

Полиция проверяет сообщение о заминировании учебного заведения в Харькове.
Информация о закладке взрывчатки в школе № 38 на улице Харьковских дивизий поступила в полицию 23 апреля около 10:40.
По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.
Проводится осмотр помещений и прилегающей территории, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Принять важное решение в этот день будет проще обычного. Ясность мысли, четкость действия и сообразительность – проявив эти качества, вы добьетесь всего, к чему стремитесь.
Переменная облачность, без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем – под 20 градусов тепла.
В Украине отмечают День лекарей человеческих душ, а в мире – день книг, английского и испанского языка.
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