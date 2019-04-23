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23.04.2019  12:24   

В школе № 38 ищут взрывчатку

Полиция проверяет сообщение о заминировании учебного заведения в Харькове.


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Информация о закладке взрывчатки в школе № 38 на улице Харьковских дивизий поступила в полицию 23 апреля около 10:40.

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

Проводится осмотр помещений и прилегающей территории, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Тэги:  заминирование, харьков
 
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