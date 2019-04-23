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23.04.2019  14:01   

Мужчина с велосипедом погиб под локомотивом

22 апреля около 16:00 недалеко от железнодорожной станции Подлиман в Боровском районе локомотив электропоезда сбил мужчину.


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На Харківщині локомотив електропоїзду збив чоловіка

ДТП

Подія сталася 22 квітня близько 16:00 неподалік залізничної станції Підлиман в Борівському районі.

До чергової частини Борівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що локомотив електропоїзду збив чоловіка, який переходив через колії у невстановлену місці. Від отриманих травм 66-річний мешканець села Підлиман загинув на місці.

Зі слів машиніста, він помітив чоловіка з велосипедом, який переходив колії, після чого негайно почав подавати звуковий сигнал та застосував екстрене гальмування, проте уникнути наїзду не вдалося.

Рух поїздів не призупинявся.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Харківської області

 © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/dtp/na-xarkivshhini-lokomotiv-elektropojizdu-zbiv-cholovika/

Правоохранителям сообщили, что локомотив электропоезда сбил мужчину, который переходил через пути в неустановленных местах. От полученных травм 66-летний житель села Подлиман погиб на месте.

По словам машиниста, он заметил мужчину с велосипедом, который переходил пути, после чего немедленно начал подавать звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Движение поездов не приостанавливалось.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
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