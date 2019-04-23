Мужчина с велосипедом погиб под локомотивом

Подія сталася 22 квітня близько 16:00 неподалік залізничної станції Підлиман в Борівському районі.

До чергової частини Борівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що локомотив електропоїзду збив чоловіка, який переходив через колії у невстановлену місці. Від отриманих травм 66-річний мешканець села Підлиман загинув на місці.

Зі слів машиніста, він помітив чоловіка з велосипедом, який переходив колії, після чого негайно почав подавати звуковий сигнал та застосував екстрене гальмування, проте уникнути наїзду не вдалося.

Рух поїздів не призупинявся.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Харківської області