Женщина обвиняет военных в избиении

Полиция открыла уголовное производство по факту избиения женщины в Чугуевском районе.
Потерпевшая обратилась в полицию и сообщила, что 21 апреля около 20:00 возле кафе по улице Горишного в городе Чугуев ее избили трое неизвестных мужчин.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников.
В соцсетях распространили фотографию медосмотра избитой женщины.
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