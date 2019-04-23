23.04.2019 13:31

Женщина обвиняет военных в избиении

Полиция открыла уголовное производство по факту избиения женщины в Чугуевском районе.



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Потерпевшая обратилась в полицию и сообщила, что 21 апреля около 20:00 возле кафе по улице Горишного в городе Чугуев ее избили трое неизвестных мужчин.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года.



Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников.



В соцсетях распространили фотографию медосмотра избитой женщины.



