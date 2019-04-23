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23.04.2019  13:31   

Женщина обвиняет военных в избиении

Полиция открыла уголовное производство по факту избиения женщины в Чугуевском районе.


// Facebook

Потерпевшая обратилась в полицию и сообщила, что 21 апреля около 20:00 возле кафе по улице Горишного в городе Чугуев ее избили трое неизвестных мужчин.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников.

В  соцсетях распространили фотографию медосмотра избитой женщины.


 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  избиение, полиция, харьков
 
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