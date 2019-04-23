Главная Новости Криминал и происшествия На Шевченко столкнулись два микроавтобуса
23.04.2019  12:50   

На Шевченко столкнулись два микроавтобуса

Авария произошла около 11:20 на ул. Шевченко, 327.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили Mercedes Vito и Fiat Doblo, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель Fiat Doblo, которого бригада скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу.

Для установления обстоятельств ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Тэги:  дтп, харьков
 
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