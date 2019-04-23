23.04.2019 13:19

Ликвидирован наркотический клондайк: харьковчанин распространял экстази, кокаин и другие препараты (ФОТО)

Прокуратура утвердила обвинение преступнику.



//khar.gp.gov.ua

Как сообщает Покуратурта, Харьковской местной прокуратурой № 1 утвердждено обвинение 33-летнему мужчине, подозреваемому в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах с целью сбыта (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, подозреваемого задержали в конце февраля этого года возле железнодорожного вокзала. У него изъяли пакет с почтовым логотипом, в котором находилось около 3 кг каннабиса.

По месту жительства мужа также обнаружили наркотический «клондайк». Среди изъятого - 420 таблеток экстази, 3 пакета с метафетамином общим весом около 300 г, 67 г метадона, более 350 г каннабиса, а также 3 г кокаина.

По данным следствия, наркотики подозреваемый хранил с целью последующего сбыта.

По требованию прокуратуры «наркодельца» взяли под стражу. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.