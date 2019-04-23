Главная Новости Криминал и происшествия Спасатели со спецоборудованием достали из погреба и помогли госпитализировать пожилого мужчину с инсультом (ФОТО)
23.04.2019  15:20   

Спасатели со спецоборудованием достали из погреба и помогли госпитализировать пожилого мужчину с инсультом (ФОТО)

К спасателям позвонили медики бригады скорой медицинской помощи, которые сообщили, что не могут добраться к больному мужчине человека, 1937 года рождения.


://kharkiv.dsns.gov.ua

23 апреля в 9:10 на номер «101» поступило сообщение о чрезвычайном происшествии, которое произошло по адресу: Харьковская область, Новомосковский район, с. Ракитное, ул. Молодежная, 51.

К месту происшествия немедленно прибыли спасатели 56-й части ГСЧС.

Они узнали от медиков, у мужчины подозрение на инсульт. Он был в сознании, но двигаться не мог. Врачи осмотрели его, оказали первую помощь, и извлечь самостоятельно не могли.

Тогда спасатели вместе с медиками закрепили больного в специальных медицинских носилках и с помощью спасательной веревки достали из трехметрового погреба.

На поверхности врачи еще раз оказали мужчине помощь и госпитализировали в медицинское учреждение в г. Мерефа.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  спасатели, инсульт, харьков, медики, больница, спецносилки
 
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