23.04.2019 19:12

Девять минирований за день: информация не подтвердилась (ФОТО)

Было эвакуировано более 800 человек.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, правоохранители в течение дня 9 раз выезжали на вызовы о закладке взрывчатки в различных объектах, осмотрели 40883 кв. метров зданий и прилегающей территории, евакуйувалы 808 граждан.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Полицейские провели тщательный осмотр 7 указанных учреждений и прилегающей территории.

В учреждении на улице Полтавский шлях, 11 осмотрено 2000 кв. метров площади здания и 200 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 65 граждан.

В школе № 2 на улице Харьковских дивизий осмотрено 3300 кв. метров площади здания и 10000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 360 граждан.

На улице Богдана Хмельницкого, 11 осмотрено 1100 кв. метров площади здания и 1800 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 60 граждан.

В учреждении на улице Благовещенской, 34 осмотрено 1200 кв. метров площади здания и 400 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 70 граждан.

В учреждении на улице Плехановской, 42 осмотрено 3000 кв. метров площади здания и 2600 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 123 гражданина.

В учреждении на улице Архитектора Алешина, 11 осмотрено 3600 кв. метров площади здания и 3000 кв. метров прилегающей территории, эвакуированы 100 граждан.

В учреждении на улице Петра Григоренко, 17 осмотрено 3683 кв. метров площади здания и 5000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 30 граждан.

В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили

По состоянию на 18:00 еще продолжаются обзоры учреждений на улице Чернышевской, 55

и на проспекте Науки, 17.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.