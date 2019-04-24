Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке водитель Opel Astra провел краш-тест, протаранил две машины и убежал
24.04.2019  08:20   

На Салтовке водитель Opel Astra провел краш-тест, протаранил две машины и убежал

Харьковские патрульные оперативно разыскали водителя, который совершив ДТП и скрылся с места происшествия


://hk.npu.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, в ночь на 23 апреля патрульные получили информацию о ДТП на улице Валентинивський.

 По предварительной информации, неизвестный наехал на два припаркованных авто Nissan Primera и Ford Fiesta, в результате чего транспортные средства получили механические повреждения. Совершив ДТП, неизвестный скрылся с места происшествия.

 Во время отработки вызова полицейские разыскали автомобиль Opel Astra с характерными повреждениями, который подпадал под описания свидетелей ДТП. Также патрульные установили водителя, который управлял вышеуказанным автомобилем.

 На гражданина полицейские составили два административных протокола за совершение ДТП (ст. 124 КУоАП) и оставление места происшествия (ст. 122-4 КУоАП). В дальнейшем материалы ДТП переданы в суд.

Источник:   ГУ Патрульной Полиции
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, протокол, побег
 
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