24.04.2019 08:20

На Салтовке водитель Opel Astra провел краш-тест, протаранил две машины и убежал

Харьковские патрульные оперативно разыскали водителя, который совершив ДТП и скрылся с места происшествия



://hk.npu.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, в ночь на 23 апреля патрульные получили информацию о ДТП на улице Валентинивський.

По предварительной информации, неизвестный наехал на два припаркованных авто Nissan Primera и Ford Fiesta, в результате чего транспортные средства получили механические повреждения. Совершив ДТП, неизвестный скрылся с места происшествия.

Во время отработки вызова полицейские разыскали автомобиль Opel Astra с характерными повреждениями, который подпадал под описания свидетелей ДТП. Также патрульные установили водителя, который управлял вышеуказанным автомобилем.

На гражданина полицейские составили два административных протокола за совершение ДТП (ст. 124 КУоАП) и оставление места происшествия (ст. 122-4 КУоАП). В дальнейшем материалы ДТП переданы в суд.