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24.04.2019  10:10   

В пригороде Харькова не месте пожара найдено тело погибшего мужчины

24 апреля в 2:02 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Гагарина, 14 в селе Дубовка Дергачевского района Харьковской области.


https://kh.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/11485.html

Беду случайно заметили местные жители и сразу вызвали спасателей.

К месту вызова немедленно выехало пожарно-спасательное подразделение ГСЧС из ближайшего поселка Казачья Лопань. На момент его прибытия дом горел на площади 20 кв.м. В нем горело деревянное перекрытие, перегородка и домашние вещи.

Спасатели немедленно подали пожарные стволы на тушение пожара. В ходе поисково-спасательных работ в соседней комнате они обнаружили тело хозяина дома, 1984 года рождения, который вероятно получил смертельное отравление угарным газом.

Локализация огня состоялась в 4:59, ликвидация - в 5:59.

На месте происшествия работали 5 человек личного состава ГСЧС и 1 пожарная автоцистерна.

Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, курение, харьков, пригород, жертва
 
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