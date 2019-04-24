В пригороде Харькова не месте пожара найдено тело погибшего мужчины

24 апреля в 2:02 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Гагарина, 14 в селе Дубовка Дергачевского района Харьковской области.
Беду случайно заметили местные жители и сразу вызвали спасателей.
К месту вызова немедленно выехало пожарно-спасательное подразделение ГСЧС из ближайшего поселка Казачья Лопань. На момент его прибытия дом горел на площади 20 кв.м. В нем горело деревянное перекрытие, перегородка и домашние вещи.
Спасатели немедленно подали пожарные стволы на тушение пожара. В ходе поисково-спасательных работ в соседней комнате они обнаружили тело хозяина дома, 1984 года рождения, который вероятно получил смертельное отравление угарным газом.
Локализация огня состоялась в 4:59, ликвидация - в 5:59.
На месте происшествия работали 5 человек личного состава ГСЧС и 1 пожарная автоцистерна.
Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.
Сегодня звезды обещают повышенную ясность сознания, логичность и созерцательность. Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного.
До обеда в Харькове облачная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков.
В этот день в 1981 году представлен первый персональный компьютер IBM.
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