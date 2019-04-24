Главная Новости Криминал и происшествия Соседей объединила операция спасения на полуночном пожаре
24.04.2019  10:42   

Соседей объединила операция спасения на полуночном пожаре

23 апреля в 23:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном жилом доме на пр. Героев Сталинграда, 146 б в Харькове. Из сообщения стало известно о возгорании в квартире на восьмом этаже.


://kh.dsns.gov.ua

К месту пожара немедленно прибыли 2 пожарно-спасательных отделения 11-й части ГСЧС на автоцистернах и автолестница 2-й части. На момент прибытия спасателей огонь уже потушили соседи. Они разбудили и вывели из квартиры ее хозяина, 1970 года, который получил отравление угарным газом. В конце после осмотра медиками скорой пострадавший отказался от дальнейшей госпитализации.

Горели только кухонная мебель на площади 2 кв.м. Спасатели провели обследование дома и убедились в отсутствии горения.

Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, этаж, харьков, соседи, спасение, залив
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.04 Криминал и происшествия В пригороде Харькова на месте пожара найдено тело погибшего мужчины 23.04 Криминал и происшествия Во дворе многоэтажки сгорел гараж с автомобилем 23.04 Криминал и происшествия В девятиэтажке горел балкон: пожарные эвакуировали жильцов (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове пройдет "Гонка нации-2019"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 