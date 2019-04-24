24.04.2019 10:42

Соседей объединила операция спасения на полуночном пожаре

23 апреля в 23:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном жилом доме на пр. Героев Сталинграда, 146 б в Харькове. Из сообщения стало известно о возгорании в квартире на восьмом этаже.



://kh.dsns.gov.ua

К месту пожара немедленно прибыли 2 пожарно-спасательных отделения 11-й части ГСЧС на автоцистернах и автолестница 2-й части. На момент прибытия спасателей огонь уже потушили соседи. Они разбудили и вывели из квартиры ее хозяина, 1970 года, который получил отравление угарным газом. В конце после осмотра медиками скорой пострадавший отказался от дальнейшей госпитализации.

Горели только кухонная мебель на площади 2 кв.м. Спасатели провели обследование дома и убедились в отсутствии горения.

Причина возникновения пожара выясняется.